МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил на полгода — до 1 октября 2023 года — повышенный порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС товаров для физлиц, соответствующее решение вступило в силу. Российские маркетплейсы поддержали решение ЕЭК по ввозу товаров

В конце прошлого месяца, 30 марта, совет ЕЭК сообщил о своем решении продлить повышенный порог беспошлинного ввоза на полгода — до 1 октября 2023 года. Принятое решение вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля. Документ был опубликован 31 марта.

Порог беспошлинного ввоза в ЕАЭК составит 1 тысячу евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Если стоимость товаров превышает 1 тысячу евро или их вес составляет более 31 килограмма, необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за каждый килограмм превышения.

Заместитель министра экономического развития Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач отмечал, что решение, принятое советом ЕЭК, за год уже показало эффективность поддержки потребителей и сохранения на рынке привычного ассортимента товаров.

Как разъяснила в конце марта Федеральная таможенная служба (ФТС) России, средства за таможенные платежи, которые временно начислялись в апреле до вступления в силу решения ЕЭК при оформлении заказов в зарубежных интернет-магазинах на сумму от 200 евро, можно будет вернуть.

Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.