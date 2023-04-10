МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Москва вошла в топ-10 городов мира по числу миллиардеров по версии американского журнала Forbes. В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes сменился лидер

Forbes опубликовал список 10 городов мира по количеству проживающих в них миллиардеров. Москва заняла шестое место, обогнав индийский город Мумбай и отстав от Лондона. Отмечается, что в Москве проживает 61 миллиардер, на 8 миллиардеров больше по сравнению с 2022 годом.

"Москва поднялась с 7-го на 6-е место… Состояние 61 миллиардера составляет в совокупности 307 миллиардов долларов, что на 92 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году", — отмечает журнал.

По данным Forbes, самым богатым москвичом оказался президент ГМК "Норильский никель", предприниматель Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 23,7 миллиарда долларов США.

Также самыми богатыми жителями Москвы были названы глава инвестиционной корпорации АЕОН Роман Троценко (3,2 миллиарда долларов), председатель совета директоров АО "Объединённая металлургическая компания" Анатолий Седых (1,8 миллиарда долларов) и предприниматель Дмитрий Пумпянский (1,7 миллиарда долларов).

Согласно Forbes, первое место среди городов по числу миллиардеров занял Нью-Йорк, в котором проживает 101 миллиардер. Сумма их капиталов составила 616,8 миллиарда долларов. Самым богатым жителем Нью-Йорка был назван предприниматель Майкл Блумберг с состоянием 94,5 миллиарда долларов. На последнем десятом месте оказался Сан-Франциско с 37 миллиардерами.

В список также вошли Гонконг, Пекин, Шанхай, китайский город Шэньчжэнь, Сингапур и индийский город Дели.