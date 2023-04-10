Маск ответил пользователям Twitter из-за поста Медведева об Украине
Илон Маск призвал пользователей Twitter самим решать после поста Медведева об Украине
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск призвал пользователей соцсети самостоятельно принимать решения — так он прокомментировал реакцию на публикацию заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об украинской ситуации.
"Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди сами решают", — написал Маск.
Ранее на странице Медведева появилась публикация на английском языке, где он указал, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете.
Пользователи Twitter начали критиковать Маска за то, что он "не выполняет санкции" против России и "допускает российских лидеров обратно на платформу".
Также Маск добавил, что президент России Владимир Путин его "лучшим другом" не является.