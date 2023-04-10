МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Миру понадобится еще примерно десять лет для широкого перехода на региональные валюты в торговле, при этом пока здесь доминирует доллар с долей в 60%, сообщил в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

"Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно — на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно", — говорит он.

Задорнов отметил, что преобладание той или иной валюты определяется только одним — издержками для покупателя и для продавца товара. Издержки для расчетов в долларах или евро, как в свободно конвертируемых валютах, минимальны, однако издержки для расчетов в неконвертируемых валютах больше в силу неопределенности.

В целом мировая финансовая система дезинтегрируется из-за постепенного создания барьеров, добавил Задорнов. Однако пока доллар остается главной валютой в международных торговых расчетах — на него приходится примерно 60% оборота.

После введения санкций в отношении России западными странами, которые запретили ЦБ и Минфину проводить операции в долларах и евро и заморозили резервы страны в этих валютах, в мире начали активнее переходить на национальные валюты в торговле. Так, например, Китай начал покупать у Саудовской Аравии нефть за юани и договорился с Бразилией о торговле в своей валюте, Индия и Малайзия перевели торговлю на рупии, а в АСЕАН намерены перевести внутренние операции на национальные валюты.

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