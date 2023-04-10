МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Влияние наступающего мирового кризиса будет масштабнее глобального финансового кризиса 2008 года из-за наложения геополитики на экономику, поделился мнением в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Задорнов рассказал, сколько займет переход мира на расчеты в нацвалютах

"Эффект от этого кризиса будет значительно больше, чем в 2007-2009 годах, когда был чисто экономический кризис", — сказал Задорнов.

Причина такого — наложение геополитики на экономические отношения, считает экономист. Так, текущий кризис характеризуется переходом к прямому политическому противостоянию, "холодной войне" США и Китая.

"Вот и получается, что этот кризис — не просто этап на пути роста или развития мировой экономики. Это кризис циклический, который пришелся на изменение вектора на протекционизм в торговле. Но это и геополитический кризис, направленный на изменения мирового порядка, которые мы увидим в следующие пять-десять лет", — заключил Задорнов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.