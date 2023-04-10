МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Давняя мечта Польши — стать восточноевропейской сверхдержавой, теперь ее достижение видится в Варшаве за счет Украины, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков рассказал, как США переоценили силы, навязывая миру свои правила

Он прокомментировал статью в издании Rzeczpospolita под названием "Восстановим Речь Посполиту! На сей раз — с Украиной". Автор публикации Томаш Гроссе доказывает, что объединение двух стран стало бы наилучшим ответом для Польши "на стоящие перед ней вызовы", а также для Украины — с точки зрения ее присоединения к западному альянсу.

Пушков назвал такие планы Варнавы "экспансионистскими". По его словам, после недавнего визита Владимира Зеленского там заговорили об объединении Польши и Украины в "некую унию, которая частично воспроизвела бы контуры Речи Посполитой XVI-XVIII веков". "Надо сказать, что этот проект, который еще год-два назад казался геофантастикой, сегодня обретает доктринальные очертания", — отметил сенатор.

"Американские эксперты, а также польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую. Речь идет об углубленном сотрудничестве стран нашего региона, в первую очередь, Польши и Украины. Тогда вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО решился бы сам собой", — приводит Пушков мнение автора.

Таким образом, указывает он, вопрос ныне ставится не столько о будущем Западной Украины, сколько о новом проекте подчинения Польше всей нынешней Украины в рамках некой конфедерации, которая должна привести Польшу к ее давней мечте — превращению в сверхдержаву Восточной Европы.

"Остановить Россию может только сильная Речь Посполитая, включающая Украину" —новый лозунг польской правящей элиты, сформулированный в статье Гроссе, прокомментировал сенатор.

"Другое дело, насколько осуществимы эти планы. Однако можно не сомневаться, что Польша сделает все возможное, чтобы они осуществились", — заключил он.