МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин для финансирования приоритетных проектов призвал возобновить приватизационную программу в России, а также привлечь в экономику дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга. Глава ВТБ ожидает, что Центробанк сохранит ключевую ставку

В своей статье, опубликованной в РБК, банкир назвал три приоритета в развитии страны: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов.

"Где взять деньги? Три ответа на один вопрос: перезапуск приватизации; более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга; перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов", — отметил Костин.

"Уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но даст мощный импульс расшивке тех "узких мест", где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Обеспечить их может частная инициатива", — добавил он.

Еще одним источником финансирования могло бы стать повышение уровня государственного долга, считает Костин. Он указал, что разница между текущим уровнем госдолга (около 17% ВВП) и считающимся "проблемным" порогом (выше 60%) создает огромный запас прочности. "Без существенных рисков для финансовой стабильности отечественная экономика может дополнительно получить порядка 70 триллионов рублей. Такие средства привлечь возможно в том числе за счет более активного участия крупнейших банков в размещении облигаций федерального займа", — добавил он.

Еще один источник денег для экономики, по его словам, ликвидные средства Фонда национального благосостояния, из которого уже финансируются приоритетные инвестиционные проекты. Этот курс необходимо продолжать, считает Костин.

"Предвижу возражения: наращивание денежной массы несет серьезные инфляционные риски. Но текущая ситуация демонстрирует, что активные инвестиции в развитие способствовали снижению инфляционной динамики", — отметил банкир.