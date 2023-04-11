МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Уйти в отпуск на несколько дней между майскими праздниками, чтобы продлить отдых, нельзя назвать выгодным с финансовой точки зрения, рассказал в эфире радио Sputnik юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации "Юристы за трудовые права" Олег Бабич. В Совфеде призвали не менять календарь праздничных дней

В 2023 году майские праздники продлятся с 29 апреля по 1 мая, а также с 6 по 9 мая. По словам юриста, всё зависит от того, чего хочет работник – получить больше денег или больше отдохнуть.

"Принцип такой: чем больше в месяце праздничных и выходных дней, тем меньше вы получите отпускных, и наоборот. Если вы присоединяете отпуск к январским или майским выходным, естественно, денег в этот период будет меньше. Так что если думать о финансовой стороне вопроса, то лучше идти в отпуск в "длинный" календарный месяц, когда мало праздников", – дал совет Бабич.

Он напомнил, что перед началом календарного года каждый работодатель издает приказ, где устанавливается график отпусков, и все работники должны быть с ним ознакомлены.

"Если вы хотите скорректировать время своего отпуска, потребуется внести изменения в данный приказ. Это возможно при согласии двух сторон, и работодатель может пойти вам навстречу. Отдельные категории граждан, согласно трудовому законодательству, имеют право пойти в отпуск, когда они хотят. Например, многодетные родители с детьми до 18 лет, ветераны, участники боевых действий", — рассказал юрист.