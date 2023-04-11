МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Идея "стратегической автономии" для Европы, которую высказал президент Франции Эммануэль Макрон, при нынешних европейских элитах и при растущей зависимости Европы от США невыполнима и останется личным интеллектуальным упражнением Макрона, прокомментировал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков назвал заветную мечту Польши

Ранее Макрон высказался против участия Европы в тайваньском кризисе на стороне США, после чего американский сенатор Марко Рубио решил в ответ пригрозить Европе "оставить ее разбираться одной с Украиной", если, по его словам, Макрон говорит от имени всей Европы.

"Однако оба заявления — всего лишь слова. Макрон явно не говорит от имени всей Европы и лишь делает вид, что отдаляется от США, а Рубио формулирует пустые угрозы. США не перестанут активно участвовать в украинском конфликте, а европейские атлантические круги, жестко ориентирующиеся на США, в штыки воспримут высказывания Макрона, хотя за ними мало что стоит. На какую такую автономию от США Макрон подобьет Польшу и Прибалтику — своих союзников по ЕС и НАТО?!" — отметил Пушков.

По словам сенатора, если судить по статье в издании Politico, то председатель КНР Си Цзиньпин через Макрона передал Европе "важное послание": Китай не хочет, чтобы она втягивалась в антикитайскую стратегию США.

"Если это верно, то Пекин, вероятно, делает ставку на то, что это послание будет серьезно воспринято крупными европейскими державами на фоне общего относительного снижения влияния США в мире. Оно проявляется в новом курсе Саудовской Аравии на сближение с Китаем и восстановление отношений с Ираном, поведении стран ОПЕК+, выходе Сирии из изоляции в арабском мире, и особенно в отказе Бразилии, Индии и всех стран незападного мира поддержать санкции против России", — отметил Пушков.

Он напомнил, что в связи с этим экс-премьер Франции Раффарен недавно предупредил, что, ориентируясь исключительно на "атлантический клан", Франция "рискует оказаться в меньшинстве в современном мире".

"Не случайно сразу после поездки в Пекин Макрон вернулся к своей идее "стратегической автономии" для Европы. Но возникает два вопроса. Первый — сумеет ли "китайский магнит" ослабить американскую силу притяжения для европейцев, практически отказавшихся от собственной линии в международных делах в пользу единства с США? И второй: как Макрон рассчитывает добиться "стратегической автономии" для Европы в условиях, когда Франция жестко ограничена общим курсом ЕС, а Польша и почти вся Восточная Европа молятся на США? Одно с другим пока никак не сходится", — заметил Пушков.