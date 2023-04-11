Forbes: Из американской орбиты может выпасть еще одна страна — ОАЭ
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Из орбиты США может выпасть еще одна страна — Объединенные Арабские Эмираты, пишет колумнист Forbes Кен Рапоза.
Он напомнил, что только что "Америка распрощалась со своим бывшим верным союзником Саудовской Аравией". Так, во время визита в Эр-Рияд в июле прошлого года президента США Джо Байдена "встретили прохладно, если даже не холодно". "Затем саудовцы выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном", — отметил автор.
По его словам, наблюдателям из развивающихся стран в качестве ключевого индикатора достаточно взглянуть на неудачу США в обеспечении соблюдения своих санкций против России. ОАЭ служат еще одним примером всеобщего "ухода" от западного лидерства, отметил журналист.
Так, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию за последний год увеличился в семь раз. Экспорт микрочипов из ОАЭ в Россию в 2022 году был в 15 раз выше, чем в 2021 году, а в прошлом году ОАЭ продали России 158 дронов. Санкции Вашингтона запрещали все это, отмечается в материале.
По мнению автора, ведение санкций против новых стран, включая ОАЭ, является предметом горячего обсуждения. "Но никто не думает, что Вашингтон все-таки сподобится на такой шаг. И даже если он решится на это, ОАЭ с легкостью проигнорировали бы любые рестрикции", — написал Рапоза.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230411/840336965.html