МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Из орбиты США может выпасть еще одна страна — Объединенные Арабские Эмираты, пишет колумнист Forbes Кен Рапоза. Французов возмутил переток российских денег из Европы на Ближний Восток

Он напомнил, что только что "Америка распрощалась со своим бывшим верным союзником Саудовской Аравией". Так, во время визита в Эр-Рияд в июле прошлого года президента США Джо Байдена "встретили прохладно, если даже не холодно". "Затем саудовцы выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном", — отметил автор.

По его словам, наблюдателям из развивающихся стран в качестве ключевого индикатора достаточно взглянуть на неудачу США в обеспечении соблюдения своих санкций против России. ОАЭ служат еще одним примером всеобщего "ухода" от западного лидерства, отметил журналист.

Так, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию за последний год увеличился в семь раз. Экспорт микрочипов из ОАЭ в Россию в 2022 году был в 15 раз выше, чем в 2021 году, а в прошлом году ОАЭ продали России 158 дронов. Санкции Вашингтона запрещали все это, отмечается в материале.

По мнению автора, ведение санкций против новых стран, включая ОАЭ, является предметом горячего обсуждения. "Но никто не думает, что Вашингтон все-таки сподобится на такой шаг. И даже если он решится на это, ОАЭ с легкостью проигнорировали бы любые рестрикции", — написал Рапоза.

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