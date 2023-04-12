ПАРИЖ, 12 апр — ПРАЙМ. Европа имеет право прибегать к протекционистским механизмам, в том числе через ограничения участия иностранного капитала в критически важных отраслях, в случае угрозы безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Устали от вашего вмешательства". В Европе раскрыли США горькую правду

В своем выступлении на тему европейского экономического и производственного суверенитета Макрон сделал отсылку к законодательству США, ограничивающему приобретение национальных компаний иностранными инвесторами.

"В Европе мы были открыты к этому в безусловной манере, но мы пришли к выводу, что необходимо фильтровать эти инвестиции в критических отраслях. В том, что касается кибербезопасности, инфраструктуры – везде, где есть уязвимости и где безопасность ЕС подвергается риску, мы имеем право на протекционистские меры", — заявил он на выступлении в институте Nexus в Гааге, которое транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter.

Макрон отметил, что ЕС должен быть "способен выбирать своих партнеров и решать за себя, а не следовать правилам", и определить "доктрину экономической независимости и защиты себя и своей идентичности". Макрон призвал "прекратить подписывать соглашения о свободной торговле", которые могут представлять риск национальным интересам.

Макрон 11-12 апреля находится в Нидерландах по приглашению короля Виллема-Александра. В среду состоятся правительственные консультации кабминов Нидерландов и Франции. Главными темами станут международная повестка, оборона, экономика, энергетика и инновации. Также в этот день Макрон встретится с премьером Нидерландов Марком Рютте.