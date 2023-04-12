МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Контрольная дата в потенциальном развертывании кризиса вокруг Тайваня — начало 2024 года, когда на острове будут выборы, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков прокомментировал идею Макрона о "стратегической автономии" Европы

По его мнению, многое зависит от исхода голосования.

Он добавил, что в перспективе кризис вокруг Тайваня может перехватить первое место в мировой повестке дня у кризиса вокруг Украины.

Сенатор напомнил, что стороны будущего тайваньского кризиса уже перешли от политического маневрирования ко все более частым военным учениям, жестким заявлениям и к военной подготовке.

"Для США "уступить" Тайвань означало бы эпохальное поражение в противостоянии с Пекином. У них была возможность не превращать Тайвань в яблоко раздора, но вот уже 20 лет, как они проводят противоположный курс. Идет нагнетание напряженности — и оно не прекратится", — подчеркнул Пушков.