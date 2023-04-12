СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — ПРАЙМ. Имущество украинских олигархов в Херсонской области национализируют, работа уже началась, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Работа уже идёт. Их (украинских олигархов) активы в Херсонской области, которые они не захотели перерегистрировать по российскому законодательству, считаются брошенными и переданы в управление Фонду госимущества. При сохранении такой ситуации в дальнейшем они будут национализированы", — сказал Сальдо.

По его словам, подавляющее большинство лиц из числа крупных собственников, враждебно настроенных по отношению к России, находятся на территории, подконтрольной киевскому режиму.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.