БОЛУ (Турция), 12 апр — ПРАЙМ. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что выступает за кратное увеличение товарооборота с РФ. СМИ: россияне стали лидерами среди иностранных туристов, посетивших Анталью

США рассчитывают увидеть резкое падение товарооборота между Россией и Турцией в свете введенных против Москвы санкций и запрета на транзит попадающих под рестрикции категорий западных товаров, заявил ранее глава управления по координации санкционной политики госдепартамента Джеймс О'Брайен.

"Я не понимаю, почему Вашингтон настолько волнует наш торговый оборот с РФ. Я выступаю за кратное увеличение нашего товарооборота с Россией", — прокомментировал данное высказывание Индже.

В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам различных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.