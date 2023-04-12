НАНКИН (Китай), 12 апр — ПРАЙМ. Китайская восточная провинция Цзянсу планирует расширить сотрудничество с Россией в торгово-экономической и инвестиционной сферах, заявила в интервью РИА Новости заместитель начальника канцелярии по иностранным делам народного правительства провинции Цзянсу Ян Цзин. Российский регион поставит в Китай продукцию на три миллиарда рублей

"Мы действительно импортируем много российской продукции. В том числе, мороженое, молочную продукцию. Сейчас еще импортируем лесоматериалы, соевые бобы, рапсовое масло. Кроме того, импортируем продукты водного промысла, нефтегазовые ресурсы", — сказала Ян Цзин.

Она выразила уверенность в том, что в будущем стороны будут осуществлять еще больше двусторонней торговли.

"Недавно наш председатель Си Цзиньпин посетил Россию, они с президентом РФ Владимиром Путиным провели плодотворную беседу, пришли к большому количеству договоренностей, подписали документы по восьми ключевым направлениям торгово-экономического сотрудничества до 2030 года", — сказала она.

Что касается провинции Цзянсу, отметила Ян Цзин, то ее власти сосредоточатся на развитии направлений торгово-экономического развития, озвученных лидерами двух стран.

"Соберем соответствующие департаменты для совместного исследования того, как продвигать взаимодействие с Россией в торгово-экономической и инвестиционной сфере", — сказала она.

Также, по ее словам, власти провинции будут изучать возможности расширения отношений между городами-побратимами, в гуманитарной сфере, в сфере образования, культуры, спорта, туризма и так далее.

"Сфер, в которых мы можем осуществлять сотрудничество, еще очень много", — подчеркнула она.

Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ — первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.