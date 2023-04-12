МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Западу следует научиться уважать мнение других стран, пишет обозреватель китайского издания "Хуаньцю шибао" Чжао Цзяньдун. Пушков прокомментировал идею Макрона о "стратегической автономии" Европы

"Им срочно необходимо усвоить урок "взаимного уважения": они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них", — говорится в статье.

По мнению журналиста, Запад постоянно пытается "учить" другие страны, и это сильно раздражает остальных участников международных отношений.

"В украинском вопросе США и Европа снова вспомнили о своей старой дурной привычке, действуя так, будто их мнение — единственно правильное и остальные просто обязаны им руководствоваться", — подчеркнул Чжао.

Он добавил, что развитие дружественных отношений между Пекином и Москвой пойдет на благо конфликта. Кроме того, они не зависят от третьих сторон, и то же самое относится к связям Китая и ЕС, указал журналист.

Он добавил, что потери, с которыми сталкивается Европа из-за конфликта на Украине, постепенно заставляют ее изменить свои взгляды на происходящее и отойти от проводимой США политики. В качестве примера он привел недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай и последовавшие за ним заявления.

Макрон ранее призвал к большей независимости Европы, заявив, что она не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм".

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