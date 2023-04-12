МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мировая рецессия и дефицит кадров являются главными рисками для российской экономики, заявил глава Минэка Максим Решетников на научной конференции "Ломоносовские чтения – 2023" в МГУ. Мишустин попросил проработать возможные меры поддержки промышленности

"Мы должны максимально сконцентрировать усилия над повышением производительности труда, гибкостью рынка и перераспределением рабочей силы между регионами и отраслями", — приводят "Известия" слова министра.

Он также высказался по поводу санкций, принятых в отношении России.

"Сохраняются и риски ужесточения санкционного давления. Прежде всего вторичных санкций и давления на внешних партнеров. Тут выход один — формирование независимой инфраструктуры расчетов", — сказал министр.

По его мнению, в целом экономика оказалась устойчива, а главными источниками ее роста будут потребительский спрос и инвестиции.

В этой связи Решетников отметил, что государство готово взять на себя часть рисков инвесторов — через механизм поручительств институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, фабрику проектного финансирования.

Среди задач глава ведомства назвал укрепление рыночных институтов, сохранение эффективности бюджетных расходов, в том числе инвестиционных, снижение административных издержек для бизнеса, а также ориентацию на сбалансированную тарифную политику.