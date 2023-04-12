МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей Канады инвестировать в экономику Украины и помочь в восстановлении страны. Инфляция на Украине в марте составила 21,3 процента

Ранее Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине.

"Во время встречи с представителями канадского бизнеса в Торонто призвал предпринимателей инвестировать в Украину и приобщаться к восстановлению нашего государства. Ведем переговоры по страхованию военных рисков с экспортно-кредитными агентствами разных стран. Ожидаем, что правительство Канады также предложит своему бизнесу эффективные инструменты, которые будут стимулировать инвестиции в Украину", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, есть перспективы выгодных проектов в агросекторе, военно-промышленном комплексе, энергетике.

"В частности, планируем строительство новых атомных энергоблоков, и канадские компании могут сыграть здесь ключевую роль", — отметил Шмыгаль.