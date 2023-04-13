МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. В правительстве оценивают рост экономики РФ в 2023 году на уровне около 1%, в 2024 году — 2%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. Минфин спрогнозировал ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году

"В правительстве есть оценки около 1% в этом году, в следующем — 2%. Это текущие оценки, они пока еще не в официальном прогнозе, но в текущих оценках такие ожидания есть", — сообщил собеседник агентства.

Текущий прогноз Минэкономразвития РФ предполагает снижение экономики на 0,8%, но в марте министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Позднее он говорил, что рост экономики будет видимым. Министерство планирует уточнить свой прогноз в апреле.

Банк России прогнозирует либо спад экономики РФ на уровне 1% либо рост на уровне до 1%. Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что к апрельскому заседанию регулятор уточнит макропрогноз. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

На минувшей неделе Всемирный банк опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России, оценка была существенно пересмотрена. Если в январе ВБ прогнозировал снижение ВВП России в 2023 году на 3,3%, то теперь ожидает снижение на 0,2%.

Международный валютный фонд (МВФ) уже дважды в этом году улучшил оценки по экономике России. Фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,7%.