МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит расширение категорий граждан, которые вправе подавать заявление о признании себя банкротом во внесудебном порядке, сообщает пресс-служба кабмина. СМИ: кипрские банки закроют счета четырех тысяч россиян

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Федеральный закон "Об исполнительном производстве". Законопроект направлен на расширение категорий граждан, которые вправе подавать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке" — говорится в сообщении.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил повысить вдвое, до 1 миллиона рублей с 500 тысяч, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. При этом минимальную планку, при которой такая процедура доступна, поручено снизить до 25 тысяч рублей с 50 тысяч.

Кроме того, он предлагал предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет. Сейчас этот срок ограничен 10 годами.

Россия в 2020 году упростила систему банкротства граждан, предоставив физлицам и индивидуальным предпринимателям возможность бесплатно подать в МФЦ заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке. Размер их денежных обязательств должен быть не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч рублей. Эта система позволяет гражданам пройти процедуру банкротства без участия суда и финансового управляющего.