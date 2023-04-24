2023-04-24T16:48:01+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230424/840461553.html
Белоусов оценил прогноз по инфляции в России на 2023 год
Макроэкономика
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Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в текущем году в 5,3% является взвешенным, заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. В апреле Минэкономразвития... ПРАЙМ, 24.04.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, инфляция, прогноз, андрей белоусов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в текущем году в 5,3% является взвешенным, заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,5% до 5,3%. Банк России при этом прогнозирует инфляцию в этом году в диапазоне 5-7%.
"Взвешенная, достаточно, оценка", — сказал Белоусов, отвечая на вопрос об оценке инфляции от правительства в 5,3% и о разнице с оценкой ЦБ.
Он также указал, что проинфляционные риски существуют. "Но пока они не реализовались, и признаков, что они реализуются, пока не наблюдаем на рынке", — добавил первый вице-премьер.