МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Прогноз Минэкономразвития по инфляции в России в текущем году в 5,3% является взвешенным, заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Россиянам объяснили, почему не сбываются прогнозы аналитиков

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,5% до 5,3%. Банк России при этом прогнозирует инфляцию в этом году в диапазоне 5-7%.

"Взвешенная, достаточно, оценка", — сказал Белоусов, отвечая на вопрос об оценке инфляции от правительства в 5,3% и о разнице с оценкой ЦБ.

Он также указал, что проинфляционные риски существуют. "Но пока они не реализовались, и признаков, что они реализуются, пока не наблюдаем на рынке", — добавил первый вице-премьер.