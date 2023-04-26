МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Бывший директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о большом количестве пророссийских бизнесменов и бывших членов парламента в стране. В США объяснили, когда может прекратиться помощь Запада Украине

В интервью изданию inews за несколько дней до освобождения от должности Мельник рассказал о планах начать изымать активы, которые принадлежат "российским агрессорам" на Украине.

"Мы не можем позволить, чтобы агрессор напрямую или косвенно вел экономическую деятельность на нашей территории. С учетом большого количества пророссийских бизнесменов, бывших членов парламента, олигархов предстоит много работы", — отметил он.

Об увольнении Мельника стало известно 11 апреля.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.