МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В конгрессе США депутаты от Демократической и Республиканской партий готовят проект резолюции, требующей от Вашингтона содействовать восстановлению границ Украины по состоянию на момент провозглашения ее независимости. Об этом пишет Yahoo News. ЕС придумал, как переманить к себе друзей России, пишет Politico

Документ "подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила в борьбе с вторжением и восстановила свои международно признанные границы 1991 года".

Кроме того, резолюция призывает открыть Украине путь к вступлению в НАТО, а также заставить Россию выплатить "репарации".

Авторами резолюции являются члены палаты представителей Джо Уилсон и Стив Коэн.

Резолюцию перед голосованием в полном составе Палаты представителей должен рассмотреть комитет по иностранным делам.