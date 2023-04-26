МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Лишь четверть россиян довольны своей зарплатой, однако по сравнению с 2022 годом их стало на 4 процентных пункта меньше, показало исследование HeadHunter, имеющееся в распоряжении у РИА Новости.

Служба исследований компании провела опрос среди 5 334 российских соискателей.

"Только 26% россиян сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов упала на 4 процентных пункта. Еще 71% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше (доля таких ответов выросла на 6 процентных пунктов). 5% затруднились ответить", — говорится в сообщении.

Чаще всего зарплата не устраивается сотрудников в сферах "медицина и фармацевтика", здесь недовольны заработком 84% опрошенных, "туризм, гостиницы и рестораны" — 80%, а также "юристы" — 76%.

Почти половина россиян, которых не устраивает зарплата, считают, что она должна вырасти в два и более раза. Каждый пятый хотел бы повышения на 40-50%, а каждый четвертый – на 20-40%.