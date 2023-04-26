МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин будет вынужден работать на протяжении всех предстоящих майских праздников, выяснили для РИА Новости аналитики мобильного приложения "Город" и финансового маркетплейса "Сравни".

"Больше трети (34%) россиян вынуждены будут работать часть майских праздников, а еще 22% — все праздники. Примерно половина (45%) опрошенных рассказали, что не планируют работать в выходные. При этом большинству респондентов кажется, что майских праздников недостаточно. Больше половины (62%) опрошенных хотели бы, чтобы выходные длились с 1 по 10 мая включительно. Еще 20% высказались против увеличения выходных дней", — показало исследование мнений 5 тысяч респондентов.

Чаще всего россияне планируют проводить праздники у друзей или родных (36% респондентов). Еще треть (35% опрошенных) хотят уехать за город или на дачу. Путешествовать по России планируют 6% россиян, за границей — 3% респондентов. Более половины россиян проведут майские праздники с родственниками. 17% опрошенных хотят побыть с любимым человеком, 12% — наедине с собой, а 4% — с коллегами.

Из форм досуга почти половина (40%) россиян планирует выспаться и ничего не делать, 17% респондентов хотят заняться уходом за собой и спортом, 15% — саморазвитием, а 13% россиян выбирает на майские культурный досуг.

От майских праздников более половины россиян ждут спокойного отдыха и отсутствия дел, 20% опрошенных хотят быстрее заняться домашними или дачными делами, 19% ждут активный отдых на природе. При этом для 8% россиян майские праздники — возможность поработать.

Что касается ожидаемых трат — 36% респондентов планируют потратить на праздниках до 5 тысяч рублей. Почти треть россиян (24%) готова к расходам от 5 до 10 тысяч рублей, 9% — от 10 до 20 тысяч рублей, а 4% опрошенных готовы потратить на отдых в длинные выходные более 30 тысяч рублей.