МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. "Большая семерка" в своем стремлении сокрушить российскую экономику рискует оказаться в положении камикадзе, пишет китайская газета Global Times, имея в виду инициативу о практически полном запрете экспорта в Россию. У США есть устойчивое желание разрушить экономику России, заявил Лавров

"Запад, вводя санкции против России, похоже, уже не знает, что делать. Он теперь добивается самоубийственного запрета в стремлении усилить давление, лишая мир возможности предотвращения кризисов и войн", – говорится в публикации.

Как отмечается, Запад достиг точки, когда он чувствует, что исчерпал все свои возможности, поскольку нынешние подходы не сработали. Почти полный запрет на экспорт в Россию, рассматриваемый как полностью разрушительный последний удар, является последней попыткой G7 полностью сокрушить российскую экономику.

Если такое решение будет принято, мир увидит более суровые энергетический, продовольственный и экономический кризисы, отмечается в публикации. "В этом случае в выигрыше не окажется никто — ни Россия, ни Украина, ни "большая семерка", ни США. Это только погрузит человечество в еще более глобальные конфликты и проблемы", — говорится в статье.

Такое предложение вряд ли получит широкую поддержку международного сообщества, в том числе стран ЕС, указывает автор.

Вместе с тем, представляется невозможным, чтобы G7, являющаяся ядром коллективной гегемонии Запада, отказалась от своей нездоровой одержимости устроить полный крах России, считает автор. "Большая семерка" считает необходимым проводить такую политику, чтобы подчеркнуть свою решимость противостоять России, даже если это означает проигрышную ситуацию, говорится в статье.

"G7 никогда не ослабит свои санкции против России, даже незначительно. Вместо этого он улучшит свое подавление России с помощью различных средств. Но поскольку упадок гегемонии США неизбежен, крах США и их основных союзников на Западе также будет неизбежен. Время покажет нам, кто больше всего пострадает от самоубийственного запрета G7", — делает вывод издание.