МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Более 20% россиян сталкивались с задержкой зарплаты в течение 2022 года, вовремя получали ее 75%, следует из исследования HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Доля недовольных своей зарплатой россиян выросла

Служба исследований компании провела опрос среди 5 334 российских соискателей.

"С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 21% россиян: 5% — однократно, 16% — несколько раз. Еще 75% рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя, а 5% в 2022 году не работали", — говорится в сообщении.

Чаще всего зарплату задерживали жителям Приморского и Красноярского края, а также Владимирской области. В профессиональном плане наиболее непростая ситуация с выплатой зарплат в сферах "Туризм, гостиницы, рестораны", "Искусство, развлечения, массмедиа", а также "Строительство, недвижимость".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила федеральным органам исполнительной власти и регионам принять меры по погашению задолженности по заработной плате в организациях-должниках.