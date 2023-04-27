БУЭНОС-АЙРЕС, 27 апр — ПРАЙМ. Аргентина на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях, сообщил министр экономики Серхио Масса. Генсек ШОС призвал активнее работать над расширением расчетов в нацвалютах

"Мы активируем своп с Китаем… что нам позволит платить за импорт из этой страны в юанях, заменив тем самым 1 миллиард 40 миллионов долларов в апреле и 790 миллионов долларов, начиная с мая", — написал он в Twitter.

"Худшая засуха в нашей истории нам сократила экспорт на 15 миллиардов долларов и поставила перед нами задачу поддержания резервов для обеспечения импорта товаров и ресурсов, которые являются ключевыми для страны", — добавил министр.

По его словам, такие меры дают больше защищённости резервам.

Соглашение о валютных свопах между Аргентиной и Китаем действует не один год и неоднократно пересматривалось сторонами. В ноябре 2022 года Аргентина договорилась о расширении соглашения о свопах для поддержания резервов ЦБ. Тогда президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что страна получила право "свободно располагать" 35 миллиардами юаней, или 5 миллиардами долларов.