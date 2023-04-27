МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов, следует из трансляции итогов голосования. Стало известно, о чем постоянно спорят в администрации США

Согласно представленным результатам, 217 конгрессменов проголосовали за принятие проекта закона в то время, как 215 членов палаты представителей выступили против. Теперь законопроект направляется на рассмотрение в контролируемый демократами сенат.

В апреле спикер палаты представителей конгресса страны Кевин Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов. Документ предусматривает экономию в размере более 4,5 триллиона долларов. Кроме того, им предусмотрено ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно. Как отметил Маккарти, описывая законопроект, в случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.

В американской администрации по-прежнему требуют от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства. Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.