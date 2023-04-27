Экс-министр Эквадора Паэс: "Мир" может помочь Латинской Америке снизить зависимость от доллара
МОНТЕВИДЕО, 27 апр — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" может помочь странам Латинской Америки снизить зависимость от доллара, заявил РИА Новости экс-министр Эквадора по экономической политике Педро Паэс.
"Это очень важный пример, и не только потому, что может быть инструментом более близкой кооперации между Россией и каждой конкретной страной Латинской Америки в двустороннем формате", — отметил он.
По мнению Паэса, российская система могла бы стать альтернативой для того, чтобы избавиться от зависимости от доллара.
"Думаю, да, я думаю, что она уже работает таким образом в случае с Россией и в двусторонних отношениях", — сказал эксперт.
Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230427/840481341.html