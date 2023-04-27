МОНТЕВИДЕО, 27 апр — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" может помочь странам Латинской Америки снизить зависимость от доллара, заявил РИА Новости экс-министр Эквадора по экономической политике Педро Паэс. Аргентина переходит на оплату импорта из Китая в юанях

"Это очень важный пример, и не только потому, что может быть инструментом более близкой кооперации между Россией и каждой конкретной страной Латинской Америки в двустороннем формате", — отметил он.

По мнению Паэса, российская система могла бы стать альтернативой для того, чтобы избавиться от зависимости от доллара.

"Думаю, да, я думаю, что она уже работает таким образом в случае с Россией и в двусторонних отношениях", — сказал эксперт.

Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.