МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия за неполный 2022-2023 финансовый год поставила в Индию товаров на рекордные 41,6 миллиарда долларов, что позволило ей остаться пятым крупнейшим торговым партнером страны, следует из анализа РИА Новости данных министерства торговли и промышленности Индии. Названы три "колеблющиеся" страны, за которые борются мировые игроки

Индия по итогам одиннадцати месяцев финансового года, который начался в апреле 2022 года и закончился в марте 2023 года, импортировала из России продукции на максимальные за всю историю 41,6 миллиарда долларов. Это в 4,2 раза больше предыдущего рекорда, зафиксированного по итогам всего прошлого финансового года.

Такой рост российского экспорта позволил стране сохранить пятое место среди крупнейших торговых партнеров Индии с товарооборотом в 44,4 миллиарда долларов.

При этом поставки индийских товаров в Россию составили лишь 2,8 миллиарда долларов. Это привело к рекордному дефициту торгового баланса Индии с Россией — 38,75 миллиарда долларов. Более крупный дефицит у Индии наблюдается лишь с Китаем — 77,1 миллиарда долларов.

Крупнейшими торговыми партнерами Индии в 2022-2023 финансовом году также стали США с торговым оборотом в 118,2 миллиарда долларов, Китай (104,3 миллиарда долларов), ОАЭ (77,6 миллиарда долларов) и Саудовская Аравия (48,3 миллиарда долларов).