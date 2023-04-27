МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чтобы разрешить украинский конфликт, нужно предоставить России то, что она хочет – роль одного из пяти "мировых полицейских", пишет историк Джордж Либмэн в колонке для журнала The American Conservative. Названы три "колеблющиеся" страны, за которые борются мировые игроки

"Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство, царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное. Ответ заключается в том, что он хотел бы того, что Советскому Союзу фактически обещали в Ялте и Сан-Франциско: роли одного из пяти мировых полицейских", — отметил автор.

Он напомнил, что система послевоенного урегулирования, зародившаяся в Тегеране и Ялте, предполагала "священный союз" постоянных членов Совета Безопасности ООН, а не мировое руководство, основанное на равенстве государств, как Лига Наций. И это, отметил Либмэн, позволило продержаться почти век без крупных войн.

Говоря об Украине, автор отметил, что эта страна после Никиты Хрущева является "искусственной конструкцией". "Крым, русский до 1954 года, был традиционным центром русской культуры, а к 1959 году там было только 22 процента украинцев", — отметил историк. Донбасс был индустриальным ядром России, добавил Либмэн.

По его мнению, любое урегулирование должно предусматривать отказ от санкций в отношении всего импорта, кроме военного. Неэффективность санкций для принуждения к миру была продемонстрирована в течение 45 лет с Ираном, 60 лет с Кубой и 70 лет с Северной Кореей, напомнил автор.

"Вместо этого повелитель санкций Госдепартамент радостно празднует истощение валютных резервов России в результате конфликта, как будто обнищавшая Россия была бы бастионом мира, а не анархии", — отметил обозреватель.

Он также подчеркнул, что ни одно российское правительство не хотело бы полного членства Украины в НАТО, и даже членство Норвегии и Дании обусловливается ограниченным присутствием иностранных военных баз и войск на территории этих стран.