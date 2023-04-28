МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России в пятницу на фоне экстремального замедления темпов роста цен и не до конца проявившихся проинфляционных эффектов сохранит ключевую ставку в пятый раз подряд на уровне 7,5%, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Совкомбанк ожидает ключевую ставку ЦБ на уровне девяти процентов

ЦБ поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу в октябре, оставив ее на уровне 7,5% годовых. Регулятор также не стал менять ее в декабре, феврале и марте. При этом еще в феврале ЦБ ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.

Однако последние данные по инфляции показывают, что темпы роста цен в России замедляются: если еще в январе они были на уровне 0,84%, то в феврале — 0,46%, а в марте — 0,37%. При этом в годовом выражении инфляция на 24 апреля уже замедлилась до минимума с марта 2020 года в 2,55%.

"Ожидания сводятся к пролонгации монетарной паузы и сохранению ключевой ставки на уровне 7,5%. Проинфляционные риски все еще сохраняются, особенно на фоне недавнего сильного ослабления рубля, что особенно важно в ситуации восстановления импорта. То есть эффект импортируемой инфляции еще не учтен, и вряд ли стоит рассматривать возможность снижения ключевой ставки", — прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

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Абсолютно все опрошенные аналитики ждут сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Главным проинфляционным фактором управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин сейчас называет дефицит федерального бюджета, который по плану министерства финансов должен быть исполнен с дефицитом 2,925 триллиона рублей за 2023 год. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

"В апреле 2023 года бюджетные расходы вновь выросли по сравнению с февралем-мартом текущего года, темпы роста среднесуточных расходов возросли на 60% по сравнению с мартом. Тем не менее, мы ожидаем, что ситуация с дефицитом бюджета может улучшиться в следующие месяцы 2023 года благодаря постепенному восстановлению налоговых поступлений от ресурсных отраслей, ослабления рубля и сбора с бизнеса в размере около 300-350 миллиардов рублей", — говорит Гришунин.

Другой причиной, почему ЦБ пока не станет менять ставку, старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов называет повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий. По данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в апреле по сравнению с мартом снизились на 0,3 процентного пункта, до 10,4%.

В то же время, в пятницу ЦБ может снизить прогноз по инфляции на 2023 год с текущих 5-7%, допускает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. "Мы ожидаем сохранения ставки и риторики с понижением прогноза по инфляции и повышением по росту экономики. Ситуация пока выглядит сбалансированной: месячная инфляция с поправкой на сезонность довольно низкая, а ослабление рубля мало сказалось на ценах. В такой ситуации бездействие — лучшее решение в рамках позиции ЦБ", — отметил он.

"Скорее всего, потенциал для корректировки ставки станет более заметным в период традиционной летней дефляции, однако вряд ли ЦБ пойдет по пути существенного ее снижения, ориентиром на конец года при условии стабилизации инфляционных процессов видится 7%", — заключил Проклов.