МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Глупая политика США применительно к России и украинскому конфликту приведет западный мир к катастрофе, пишет обозреватель издания American Thinker Джаред Питерсон. В США предложили подход к России, чтобы прекратить украинский конфликт

Он отмечает, что российская экономика "чувствует себя прекрасно, полностью удовлетворяя потребности населения", причем по производству военной техники и оружия она, похоже, обгоняет Украину и ее союзников.

"Из-за американской политики в отношении Украины сблизились наши главные противники и великие державы Россия и Китай", — подчеркивает он.

Автор обращает внимание на то, что США "отдают приказы Германии и Западной Европе в целом, чтобы они ни при каких обстоятельствах не покупали у России дешевый газ, а приобретали американский сжиженный, который в четыре-десять раз дороже". В результате значительная часть населения Западной Европы беднеет, а энергозатратная промышленность Германии довольно скоро станет неконкурентоспособной — и тем не менее, Европа послушно исполняет американские приказы, говорится в статье.

Кроме того, по словам автора, за пределами США и их "европейских и азиатских вассалов" утверждения о том, что российская военная операция на Украине была "абсолютно неспровоцированной", вызывает "циничный смех и презрительные улыбки".

"Индия, Бразилия, Южная Африка, большинство арабских стран и государства Центральной/Южной Америки насквозь видят эту наглую ложь, понимая, что США на протяжении десятилетий перемещали свое оружие и войска все ближе к России. Кульминацией стал поддержанный Америкой переворот 2014 года", — отмечается в публикации.

Также Питерсон указывает, что американские санкции стали катализатором, ускорившим общемировой процесс отказа от доллара как от резервной валюты для осуществления международных финансовых операций. "Такие страны как Китай, Индия и Бразилия уже осуществляют крупные расчеты в местных валютах. Если это превратится в общую тенденцию, триллионы долларов вернутся в Америку, федеральное правительство полностью лишится возможности заимствовать, и начнется мощная инфляция", — предупреждает он.

"Вооруженный конфликт на Украине, усердно разжигаемый американским военно-промышленным комплексом и Госдепартаментом, в котором преобладают неоконы, не принесет американскому народу ничего хорошего. Данный конфликт надо как можно скорее остановить ради блага народа нашей страны и ради самих украинцев, пусть даже это невыгодно немногочисленной кучке американцев, наживающихся на военных действиях и разрушениях. Вашингтон может это сделать. Ему не хватает лишь воли и желания", — заключает автор.

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