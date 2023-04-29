МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Расчеты США на то, что Украина станет для России ловушкой, не оправдался, пишет китайское издание Global Times. В США предложили подход к России, чтобы прекратить украинский конфликт

Как отмечается, когда в феврале 2022 года разразился конфликт на Украине, в Вашингтоне первоначально уверились, что Россия попалась на удочку: вот-вот российская экономика будет разрушена санкциями, а рубль рухнет — однако ничего из этого не произошло.

"Москва перенесла санкции гораздо лучше, чем союзная Вашингтону Западная Европа, экономика которой усохла без импорта российских энергоресурсов. Конфликт истощил не вооруженные силы России, а запасы оружия и боеприпасов Запада из-за поставок на Украину. А Москва и Пекин между тем подтвердили общую приверженность многополярному миру", — указывает автор.

Сам же Вашингтон в 2022 году всеми силами стараться вызвать недовольство Пекина, заставив многих политиков объявить, что Тайвань может стать новой Украиной, а потому нуждается в западном оружии, чтобы сражаться в случае предполагаемого китайского вторжения, говорится в статье..

Автор отмечает, что причина такой политики — в том, что внешнеполитический истеблишмент США в основном состоит из учеников Збигнева Бжезинского. В 1997 году он написал книгу "Великая шахматная доска", которая стала руководством для стратегии глобальной гегемонии США: в ней внимание сосредоточено на контроле над Украиной как на способе предотвращения возрождения России.

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