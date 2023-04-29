АСТАНА, 29 апр — ПРАЙМ. Казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов провел переговоры с послом США в Астане Дэниелем Розенблюмом, в ходе которых заявил, что Казахстан готов нарастить экспорт в эту страну на 800 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.

Стороны рассмотрели текущую ситуацию в торгово-экономической сфере, обсудили перспективы укрепления взаимодействия в энергетической и транспортно-логистической отраслях, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, экологии и затронули ряд других вопросов.

"Как отметил глава правительства, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 40% и составил 3,1 миллиарда долларов. При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на 800 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Вместе с тем премьер подчеркнул, что США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в Казахстан. Так, в прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза, превысив 5,1 миллиарда долларов. Это соответствует допандемийным рекордным уровням. Глава кабмина пояснил, что Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На сегодня в республике успешно осуществляют деятельность более 900 совместных предприятий. "Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия", — цитирует пресс-служба слова Смаилова.

При этом Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов. "Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий, а также сферы транспорта", — сказал он.

Посол добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан этим летом.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.