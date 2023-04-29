МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Если Киев ударит по Москве, то будет разрушен, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер. Назван самый главный враг ВСУ

Гарднер поинтересовался, каковы были бы последствия украинской атаки.

"США и все, кто имеют отношение к этому, мы пытаемся сказать украинцам: если вы нападете на Москву, то начнется настоящая война, и вы все умрете", — сказал Риттер.

По его словам, в таком случае Владимир Зеленский погиб бы в течение двух недель.

Риттер упомянул бомбардировки Ирака американцами. По его словам, вооруженные силы США били не по энергетической инфраструктуре, а по зданиям парламента и другим важным для политической деятельности местам. С Киевом произошло бы то же самое, подчеркнул бывший разведчик.