ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Перед Федеральной резервной системой (ФРС) США не стоит задача проводить консолидацию банковского сектора США, однако регулятор допускает исключения, как в случае покупки рухнувшего First Republic Bank (FRB) финансовой корпорацией JPMorgan Chase, заявил глава монетарного регулятора Джером Пауэлл. Глава ФРС допустил, что США столкнутся с рецессией

"Мы точно не имеем задачи дальнейшей консолидации банков", — заявил он журналистам, комментируя последнее поглощение FRB со стороны JPMorgan Chase.

Пауэлл отметил, что консолидация остается фактором, присущим банковской индустрии страны.

"Вероятно, это хорошая политика, что мы не хотим совершения больших покупок крупнейшими банками. Это политика, и существует исключение для рухнувшего банка", — отметил он, подчеркнув, что произошедшее стало "хорошим итогом" для банковской индустрии.

Ранее First Republic Bank был передан департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов, который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов.