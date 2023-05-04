ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Затяжной сценарий дефолта США может привести к потере порядка 8 миллионов рабочих мест в стране, говорится в отчете Совета экономических консультантов при Белом доме, обнародованном в среду американской администрацией.

"Недавний анализ агентства Moody"s с использованием другой модели макроэкономики пришел к аналогичному выводу. Они прогнозируют, что при чистом увеличении потолка госдолга рост рабочих мест продолжится в течение нескольких следующих кварталов, добавив 900 тысяч рабочих мест. Однако, при затянувшемся сценарии дефолта потери рабочих мест составят почти 8 миллионов человек, что представляет разительную разницу, аналогичную той, что демонстрируют наши собственные прогнозы", — следует из документа.

В администрации отметили, что, не имея возможности тратить средства на меры поддержки населения, таких как расширенное страхование по безработице, федеральное и местные правительства оказались бы беспомощны в ситуации затяжного дефолта. В таком случае у простых граждан также неизбежно возникнут сложности с займами в банках, поскольку последние в условиях неопределенности будут вынуждены резко поднять процентные ставки, прогнозируют экономисты Белого дома.

"Хотя политики до сих пор за долгую историю нашей страны избегали причинения такого ущерба американской и даже мировой экономике, практически каждый анализ, который мы рассматривали, свидетельствует, что дефолт незамедлительно ведет к рискам наступления рецессии. Экономисты могут во многом не соглашаться, но, когда дело доходит до масштабов рисков, связанных с приближением или превышением потолка долга, мы разделяем этот глубоко тревожный консенсус", — убеждены консультанты при американской администрации.

Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом требует от конгресса поднять потолок безо всяких условий. А палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов. Между тем глава минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.