МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Производители предлагают уничтожать фальсифицированные товары, относящиеся ко всему спектру промышленной и потребительской продукции, от изготовления труб до продуктов питания, пишут "Известия". Роскачество выявило фальсификат более чем в половине дешевого коньяка

Об этом говорится в предложенных Ассоциацией производителей трубопроводных систем (АПТС) поправках в закон "О техническом регулировании", которые в середине апреля рассмотрела рабочая группа по незаконному обороту товаров под председательством Роскачества.

Бизнес предлагает определять фальсификат как продукцию, в составе которой намеренно отражена неполная или недостоверная информация.

Как отметил глава АПТС Владислав Ткаченко, инициативу поддержали другие изготовители промышленной и потребительской продукции.

Действующее регулирование не содержит определения такого понятия, как фальсифицированный товар. О продукции, созданной с нарушениями, говорится сразу в нескольких статьях КоАП. Фальсификат может попасть под статью 14.43 "О нарушении изготовителем требований технических регламентов", штраф по ней составляет до 300 тысяч рублей. Максимальное наказание за незаконный оборот составляет 500 тысяч рублей. Если был нанесен вред жизни и здоровья человеку, товары могут конфисковать.

Рабочая группа при госкомиссии рассмотрит предложения отраслевых союзов в ближайшее время. В Роскачестве подчеркнули, что важно также продумать регламент исполнения предложенной нормы: порядок изъятия, хранения и уничтожения фальсификата.