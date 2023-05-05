МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Российско-американские отношения находятся на грани, и Москва работает над тем, чтобы удержать их от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в эфире Первого канала. Американский акт войны: профессор раскрыл правду о ЧП на "Северных потоках"

"Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта. Мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти", — сказал дипломат.

Говоря об атаке беспилотников на Кремль, он указал, что американские официальные лица пытаются продемонстрировать отстраненность и "продвинуть в мировые СМИ тезис о непричастности Вашингтона к этому абсолютно беспрецедентному террористическому акту", который является посягательством на жизнь президента.

Рябков добавил, что нет ни малейших сомнений: если бы что-то подобное произошло в США, то их власти возложили бы ответственность на "стратегического противника" — Россию.

По его словам, Москва будет делать всё, чтобы защитить территориальную целостность страны и безопасность россиян.

"Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для того, чтобы посягательств на безопасность страны, посягательств на безопасность президента, политического руководства не было дозволено осуществлять никому", — сказал Рябков.

"Значит, Вашингтону нужно на собственном опыте убедиться, что его безумная, безмерная, безостановочная накачка Украины всеми видами помощи — и материальной, и разведывательной, и консультационной, и любой другой — искомого Вашингтоном результата не дает. Может быть, тогда начнется процесс некоего переосмысления. Но все это затягивает конфликт. И я повторяю: мы находимся у опасной черты", — подчеркнул замглавы МИД.

Он также рассказал, что двусторонние контакты проводятся по мере необходимости, в том числе на высоком уровне. "Каналы существуют, и контакты проводятся, в том числе по мере необходимости на политическом уровне на высоких этажах", — отметил Рябков.