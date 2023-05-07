ТУНИС, 7 мая — ПРАЙМ. Вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ему помогли международные финансовые организации, заявил в субботу вечером алжирский президент Абдельмаджид Теббун. В России ждут усиление процесса отказа от доллара в Латинской Америке

Заявление главы алжирского государства прозвучало в ходе его встречи с главными редакторами крупнейших СМИ страны. Видео со встречи опубликовала канцелярия Теббуна.

"Организация БРИКС нам поможет (в развитии) больше, чем к сегодняшнему дню нам помогли другие международные финансовые организации", — сказал Теббун, отвечая на вопрос о вступлении страны в БРИКС.

По его словам, капитал "банка БРИКС содержит 100 миллиардов долларов, больше, чем у Всемирного банка".

"БРИКС будет финансировать наши проекты, мы войдем в их организацию и политически объединимся. Это сила", — сказал алжирский лидер.

Ранее Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в БРИКС в 2023 году.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.