МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Американский миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск спрогнозировал трудный год для мировой экономики и предрекает банкротство многим компаниям, сообщает MarketWatch. Лавров заявил о давлении Запада на союзников России

"Впереди у нас трудные 12 месяцев", — заявил предприниматель в своем выступлении перед собранием акционеров Tesla.

В течение этого периода макроэкономическая среда будет осложнена. Он отметил, что с трудностями столкнется и его компания по производству электрокаров.

"У нас нет иммунитета к мировой экономической конъюнктуре", — добавил бизнесмен.

По прошествии года, прогнозирует Маск, произойдет переломный момент и у долгосрочных инвесторов Tesla "все будет чрезвычайно хорошо".

Один из присутствующих на собрании акционеров спросил о "слухах" по поводу ухода Маска с поста генерального директора. Он ответил "это не так", но дополнительно никак это комментировать не стал.