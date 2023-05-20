МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Великобритания после выхода из Евросоюза переживает упадок, а ее деловые перспективы и инвестиционная привлекательность с каждым днем ухудшаются, в итоге страну ждет бедность, считает известный финансист и глава частной инвестиционной компании Terra Firma Гай Хэндс. Его слова приводит агентство Bloomberg. В Британии снизилось число миллиардеров, пишут СМИ

По мнению финансиста, если Великобритания не наладит свои ослабленные отношения с ЕС, то станет относительно блока еще беднее.

Хэндс рассказал, что на референдуме 2016 года голосовал за Евросоюз. Недавно он заявил, что прекратит жертвовать консерваторам, потому что правительство отвергло возможность более тесного торгового соглашения с ЕС. Теперь он поддерживает лейбористов, поскольку они ему видятся "немногим лучше".

По словам финансиста, сейчас у Британии лишь два варианта, если она хочет сохранить конкурентоспособность на мировой арене — или она собственноручно сносит многое из построенного политическими партиями за последние 30 лет, или возвращается в Европу.

"Я смотрю на Великобританию и вижу, что в 2030 году Польша будет богаче нас. А в 2040 году мы и вовсе станем бедняками Европы", — подчеркнул он.