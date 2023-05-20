МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Формирующиеся экономики в мире осознают вред, который наносит политика Вашингтона их жизненным интересам, и отвернутся от него, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя новую волну антироссийских санкций. Россия в ответ на санкции закрыла въезд для 500 американцев

"Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона", — сказал Антонов, чей комментарий обнародован в аккаунте дипмиссии в Telegram.

Посол РФ выразил уверенность, что очередной пакет антироссийских мер, по сути, представляет собой повторение "уже неоднократно пройденного". Как указал дипломат, по-настоящему нового в них ничего не просматривается, кроме прямых противоречий.

"К примеру, в перечень блокируемых к поставкам в Россию товаров включены отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования. Это обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает", — отметил Антонов.

По мнению главы российской дипмиссии, замысел Вашингтона состоит в попытке отпугнуть партнеров от российского рынка и сотрудничества с компаниями РФ.

"Запутать бизнес, экспертов и общественность. Убедить их, будто мы находимся под неким "колпаком ограничений". Конечно, это далеко не так. Россия не на словах, а на деле доказала способность справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами", — заключил глава российской дипмиссии.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.