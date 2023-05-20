ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Ситуация вокруг повышения потолка госдолга США пока не вызывает беспокойства в Белом доме, заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В двух неделях от дефолта: как обанкротится Америка

"Потолок госдолга США, определенно, вызывает интерес здесь, на саммите G7. Ситуация не вызывает тревогу или какую-либо нервозность в зале", — сказал Салливан, комментируя неразрешенность ситуации вокруг достижения предела госдолга США и попытки Белого дома урегулировать этот вопрос с Конгрессом.

При этом он добавил, что президент Джо Байден по-прежнему уверен в возможности достижения "хороших результатов", которые позволят стране избежать дефолта.