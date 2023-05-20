МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. G7 собирается создать новую совместную платформу по противодействию экономическому принуждению, следует из пресс-релиза правительства Великобритании. В Белом доме прокомментировали ситуацию вокруг госдолга США

"Ожидается, что лидеры стран примут решение о создании новой координационной платформы G7 по теме экономического принуждения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского кабмина.

Как отмечается, эта платформа будет рассматривать пагубное использование экономического принуждения для вмешательства в суверенные дела других государств. "Например, Китай недавно использовал свою экономическую мощь, чтобы заставить страны, включая Австралию и Литву, разрешить политические споры", — говорится в пресс-релизе.

Новая платформа станет основным форумом для координации действий G7 в ответ на экономическое принуждение в случае его возникновения.

Также отмечается, что премьер Великобритании Риши Сунак на саммите G7 будет призывать к координации ответных мер "на несправедливую и принудительную торговую практику".

Ранее агентство Bloomberg передавало, что страны "Большой семерки" (G7) намерены объявить на саммите в Хиросиме о совместных усилиях по противодействию экономическому давлению со стороны Китая.

В 2023 году председательство в "Группе семи" перешло Японии. Саммит "семерки" проходит 19-21 мая в Хиросиме.