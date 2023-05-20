GT: Запад готовится к переговорам по украинскому конфликту, понимая, что ВСУ не добьются успеха
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запад фактически готовится к будущим переговорам по разрешению украинского конфликта, пусть и пытаясь сейчас организовать наступление ВСУ, пишет китайское издание Global Times.
По словам обозревателя, все больше западных аналитиков считают, что украинским военным будет сложно кардинально изменить ситуацию на поле боя — то есть нельзя добиться полной победы военным путем. Будучи конфликтом на истощение, он в конечном итоге закончится за столом переговоров, прогнозирует автор.
Сейчас, по его словам, позиции и Киева, и Москвы видятся жесткими, однако "отчасти такое отношение является жестом, которое демонстрируется другой стороне".
В материале напоминается, что в феврале этого года Китай предложил мирный план из 12 пунктов по прекращению конфликта, против чего явно выступили США. Однако в мае отношение Вашингтона изменилось, отмечает автор. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил: "Мы приветствовали бы это, и вполне возможно, что Китай сыграет свою роль в этих усилиях. И это может быть очень полезно".
"Вашингтон, похоже, переходит от критики Китая к его поддержке, что имеет большое значение для западного мира", — подчеркивается в статье.
По мнению автора, в долгосрочной перспективе Китай может стать лучшим посредником в разрешении ситуации.
Кроме того, отмечается, что Европа сильно пострадала от конфликта, и европейские лидеры надеются, что он скоро закончится, поскольку народы не хотят, чтобы их национальные бюджеты утекли в "бездонную пропасть".
https://1prime.ru/macroeconomics/20230520/840644099.html