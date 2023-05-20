МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запад фактически готовится к будущим переговорам по разрешению украинского конфликта, пусть и пытаясь сейчас организовать наступление ВСУ, пишет китайское издание Global Times. На Западе высмеяли новый план фон дер Ляйен по Украине

По словам обозревателя, все больше западных аналитиков считают, что украинским военным будет сложно кардинально изменить ситуацию на поле боя — то есть нельзя добиться полной победы военным путем. Будучи конфликтом на истощение, он в конечном итоге закончится за столом переговоров, прогнозирует автор.

Сейчас, по его словам, позиции и Киева, и Москвы видятся жесткими, однако "отчасти такое отношение является жестом, которое демонстрируется другой стороне".

В материале напоминается, что в феврале этого года Китай предложил мирный план из 12 пунктов по прекращению конфликта, против чего явно выступили США. Однако в мае отношение Вашингтона изменилось, отмечает автор. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил: "Мы приветствовали бы это, и вполне возможно, что Китай сыграет свою роль в этих усилиях. И это может быть очень полезно".

"Вашингтон, похоже, переходит от критики Китая к его поддержке, что имеет большое значение для западного мира", — подчеркивается в статье.

По мнению автора, в долгосрочной перспективе Китай может стать лучшим посредником в разрешении ситуации.

Кроме того, отмечается, что Европа сильно пострадала от конфликта, и европейские лидеры надеются, что он скоро закончится, поскольку народы не хотят, чтобы их национальные бюджеты утекли в "бездонную пропасть".