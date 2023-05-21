МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. В результате ответного удара на контрнаступление украинских вооруженных сил Харьков и Одесса войдут в состав России, считает бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Пригожин заявил, что российские силы полностью освободили Артемовск

"Вероятность того, что украинцы израсходовали свои последние людские и военно-технические резервы, высока. Очень скоро украинцы мало что смогут сделать в ответ на действия русских. Думаю, что русские начнут действовать, они будут делать это обдуманно и осторожно, максимально применяя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также, очевидно, используя в полной мере превосходство в воздухе", — заявил он в своем блоге на YouTube.

"Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно перейдут под контроль Москвы", — добавил он.

Макгрегор полагает, что новое наступление Вооруженных сил России, по итогам которого Киев утратит власть над этими городами, практически неизбежно.