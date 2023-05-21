ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Команда спикера палаты представителей США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, "отбросивших назад" переговоры с администрацией по проблеме госдолга страны, заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден попросил СМИ "умолкнуть" в ответ на вопросы про дефолт в США

"Вчера вечером в округе Колумбия команда спикера представила предложения, которые стали большим шагом назад и содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса. Президент вновь и вновь выдвигал на стол предложения по сокращению дефицита бюджета: от ограничения расходов до сокращения прибылей крупных фармакомпаний и закрытия налоговых лазеек для нефтегазовых предприятий", — говорится в заявлении Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что представители администрации США готовы встречаться с членами конгресса по проблеме госдолга в любое время.

"Давайте серьезно относиться к тому, что может быть принято обеими партиями, попасть на стол президента и сократить дефицит бюджета. Лишь республиканское руководство, обязанное своему крылу MAGA, а не президент или демократическое руководство, угрожает впервые в нашей истории привести нашу страну к дефолту, если не будут выполнены радикальные однопартийные требования", — добавила представитель Белого дома.